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Община: Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия

Община: Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия За последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 10:55
Община: Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия

За последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении группы женщин из Западного Азербайджана к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Отмечено, что Армения не ограничилась проведением этнической чистки в отношении азербайджанцев, она систематически уничтожала азербайджанское культурное наследие в Армении: "Уничтожение культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, кладбищ и других святынь, принесло огромную боль и страдания азербайджанцам и является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека".

В обращении говорится, что подобное бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему способствуют дальнейшему повышению напряженности в регионе.

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Версия на английском языке Community: Armenia has refused to allow Azerbaijanis to visit their cemeteries
Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistan azərbaycanlıların qəbiristanlıqlarını və mədəni irsini ziyarət etmələrinə şərait yaratmaqdan imtina edib"

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