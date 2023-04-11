Община: Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия

За последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения.

За последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении группы женщин из Западного Азербайджана к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Отмечено, что Армения не ограничилась проведением этнической чистки в отношении азербайджанцев, она систематически уничтожала азербайджанское культурное наследие в Армении: "Уничтожение культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, кладбищ и других святынь, принесло огромную боль и страдания азербайджанцам и является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека".

В обращении говорится, что подобное бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему способствуют дальнейшему повышению напряженности в регионе.