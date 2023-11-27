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Община: Армения остается заложницей псевдоидеологии об "этнической исключительности"

Община: Армения остается заложницей псевдоидеологии об "этнической исключительности" Армения продолжает оставаться заложником псевдоидеологии об "этнической исключительности".
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 13:23
Община: Армения остается заложницей псевдоидеологии об этнической исключительности

Армения продолжает оставаться заложником псевдоидеологии об "этнической исключительности".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана касательно составленного Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении списка из 140 памятников якобы "армянского" культурного наследия в Карабахе.

"Армения продолжает жить в своем сказочном мире, остается заложником псевдоидеологии "этнической исключительности". Вместо того, чтобы претендовать на культурное наследие соседней страны, армянским официальным лицам стоило бы обратить внимание на факты уничтожения культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении и одобрить визит миссии по установлению фактов ЮНЕСКО", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistan hələ də qondarma ideologiyanın girovu olmaqda davam edir"

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