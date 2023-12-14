Община: Армения должна перестать выдвигать различные условия для подписания мира

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению перестать выдвигать различные условия для подписания мирного договора.

В Общине Западного Азербайджана призвали Армению перестать выдвигать различные условия для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Заявления официальных лиц Армении о необходимости "соблюдения трех принципов", "отвода войск от границы" и "механизмах международных гарантий" для подписания мирного договора свидетельствуют о незаинтересованности этой страны в подписании мира. Очевидно, что армянская сторона пытается затянуть этот процесс", - говорится в заявлении.

В общине считают, что причиной подобного поведения Еревана является самоуверенность, которую придали поставки оружия из зарубежных стран, в том числе из Франции, и увеличение численности миссии ЕС в этой стране. Армения должна отказаться от неконструктивной позиции и перестать предъявлять условия для подписания мирного договора, говорится в заявлении.