Али Ахмедов: Общество стало свидетелем очередного краха виртуальной оппозиции

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов написал статью под названием "Крах виртуальной оппозиции" ("Virtual müxalifətin iflası").

Как передает Report, в нем говорится:

"Общество стало свидетелем очередного краха виртуальной оппозиции. Миф о проведении митинга 28 сентября, муссируемый на протяжении нескольких недель и выдававшийся за начало триумфа оппозиции, потерпел фиаско.

Говоря простым языком, оппозиция была вынуждена отказаться от идеи проведения митинга за отсутствием энтузиазма и соответствующих настроений в обществе. Но при этом, как всегда, не забыла придумать причину по этому поводу. Стало очевидно, что созданный оппозицией образ виртуального митинга не имеет ничего общего с реальными политическими и общественными процессами в обществе.

Таким образом, виртуальная оппозиция получила сильный удар и, по сути, потерпела фиаско. Азербайджанский народ умеет верно оценить реальность. Развитие, стабильность, безопасность - основные постулаты, реалии и фундаментальные ценности нашей жизни. Противостоящие этим ценностям, пытающиеся нарушить стабильность в стране, как всегда, подвергаются народному осуждению. Люди не намерены приносить в жертву пустословию свою размеренную и спокойную жизнь, не намерены поступиться развитием и спокойствием. Никому не подорвать веру и доверие к президенту Ильхаму Алиеву. Люди понимают, что чем радужнее наше настоящее, тем светлее будет наше будущее".