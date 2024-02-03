Сотрудники Общества Красного Полумесяца навестили армянских жителей в Карабахе

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) навестили армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе страны, с целью оценки их потребностей.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) навестили армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе страны, с целью оценки их потребностей.

Об этом Report сообщили в организации.

В ходе встречи сотрудники AzQAC ознакомились с жилищными условиями граждан и провели опрос по выявлению нужд жителей, чтобы определить, какие услуги помощи и поддержки может предоставить общество.

Также состоялась двусторонняя встреча с представителями Международного комитета Красного Креста в их офисе в Ханкенди, на которой сотрудники МККК в Азербайджане предоставили делегации информацию о деятельности комитета в городе. Исполнительный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев подчеркнул важность поездки и рассказал о ее основной цели.