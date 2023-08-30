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В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе

В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе В Обществе Красного Полумесяца Азербайджана назвали смехотворными утверждения некоторых проживающих в Карабахе армян о том, что привезенные для них 40 тонн муки якобы отравлены.
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 13:34
В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе

В Обществе Красного Полумесяца Азербайджана назвали смехотворными утверждения некоторых проживающих в Карабахе армян о том, что привезенные для них 40 тонн муки якобы отравлены.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана Джейхун Мирзаев сообщил сотрудникам азербайджанских представительств ряда иностранных СМИ, что любой желающий может осмотреть гуманитарный груз:

"Наша цель — оказать гуманитарную помощь, помочь, а не травить людей. Любой желающий может свободно осмотреть эти грузы и провести съемку", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan Red Crescent Society says allegations of some Armenians that 40 tons of flour are poisoned are ridiculous
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bəzi erməniəsilli şəxslərin 40 ton unun zəhərli olması barədə iddialarını gülünc adlandırıb

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