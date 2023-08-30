В Красном Полумесяце Азербайджана назвали смешными утверждения армян об отравленном гуманитарным грузе

В Обществе Красного Полумесяца Азербайджана назвали смехотворными утверждения некоторых проживающих в Карабахе армян о том, что привезенные для них 40 тонн муки якобы отравлены.

В Обществе Красного Полумесяца Азербайджана назвали смехотворными утверждения некоторых проживающих в Карабахе армян о том, что привезенные для них 40 тонн муки якобы отравлены.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана Джейхун Мирзаев сообщил сотрудникам азербайджанских представительств ряда иностранных СМИ, что любой желающий может осмотреть гуманитарный груз:

"Наша цель — оказать гуманитарную помощь, помочь, а не травить людей. Любой желающий может свободно осмотреть эти грузы и провести съемку", - сказал он.