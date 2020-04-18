Общественности представят план выхода из продленного карантинного режима ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время страны мира направили все усилия на борьбу с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19) и профилактические меры. С марта 2020 года заболевание COVID-19 было объявлено Всемирной организацией здравоохранения пандемией, осуществляется ряд безотлагательных мер для предотвращения вируса. Несмотря на все это, сегодня в мире 2 миллиона 160 тысяч 207 человек инфицированы вирусом COVID -19, 146 тысяч 88 человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на официальный штаб при Кабинете министров, в целях предотвращения угрозы, которую COVID-19 может создать на территории Азербайджана, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с января 2020 года были приняты превентивные меры, для осуществления профилактических и безотлагательных решений при Кабинете Министров был создан Оперативный штаб, состоящий из соответствующих государственных структур.

"В целях предотвращения широкого распространения вируса, как продолжение оперативных и системных превентивных мер на территории страны, с 14 марта 2020 года были введены правила социальной изоляции, до 20 апреля 2020 года объявлен особый карантинный режим.

В Азербайджан доставлены необходимые для диагностики вируса COVID-19, а также лечения данного заболевания лабораторные тесты, медицинское оборудование и принадлежности, защитные средства европейского производства, на территории страны обеспечена деятельность 18 лабораторий, в столице и регионах созданы больницы и карантинные зоны со специальным режимом. На территории республики на карантинные цели выделены многие 4 и 5-звездочные гостиницы, санатории и другие инфраструктурные объекты.

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева началось строительство 10 новых больниц модульного типа, также для лечения инфицированных коронавирусом выделено сданное в конце марта современное медицинское учреждение "Ени клиника". Одновременно в целях удовлетворения потребностей в стране в области борьбы с вирусом началось производство защитных масок и других необходимых медицинских принадлежностей.

Больницы со специальным режимом обеспечены соответствующими лекарственными и защитными средствами, во все карантинные зоны командированы руководители медицинских учреждений, врачи и средний медицинский персонал, здесь проведена лечебно-профилактическая работа, осуществлен обмен опытом с врачами и экспертами других государств в борьбе с вирусом. Налажено тесное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными структурами в рамках борьбы с вирусом COVID-19. 20 специалистов, пройдя при поддержке Бакинского офиса Всемирной организации здравоохранения и Фонда Гейдара Алиева обучение в Турции, приступили к работе в больницах страны со специальным режимом.

В целях усиления социальной защиты медицинских работников, участвующих в мерах борьбы и профилактики с инфекцией COVID-19, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 18 марта 2020 года к заработной плате работников государственных медицинских учреждений установлена срочная надбавка в 3-5 кратном размере ежемесячного должностного оклада.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и осуществления мер в области здравоохранения, направленных на борьбу с ней, Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Фонду поддержки борьбы с коронавирусом выделено первоначально 20 миллионов манатов. Население и отдельные организации, мобилизовавшись вокруг данной инициативы, продемонстрировали солидарность и внесли свой гражданский вклад в дело борьбы с коронавирусом. Благодаря единству в этот чувствительный для нашей страны момент за короткое время за счет пожертвований в Фонде поддержки борьбы с коронавирусом было собрано более 112 миллионов манатов.

На основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года в целях снижения негативного воздействия пандемии COVID-19 и обусловленных ею резких колебаний на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства был принят пакет социально-экономической поддержки стоимостью более 3 миллиардов манатов.

Осуществляются меры, направленные на оказание социальных услуг и соответствующей помощи лицам и одиноким гражданам в возрасте старше 65 лет, находящимся в трудном положении в период особого карантинного режима, объявленного в области борьбы с пандемией коронавируса.

Государственные границы временно закрыты, за исключением грузоперевозок, наши граждане, доставленные в страну выделенными азербайджанской стороной чартерными рейсами, размещены в карантинных зонах, предотвращен импорт заболевания извне.

В результате принятых мер пандемическая ситуация в стране взята под контроль, достигнуто сокращение случаев массового заражения людей вирусом COVID-19.

В Азербайджане с 28 февраля 2020 года, когда был зарегистрирован первый факт инфицирования вирусом COVID-19, по настоящее время заболели 1373 человека, 590 человек, пройдя лечение, выздоровели, 18 человек умерли. В настоящее время в больницах со специальным режимом продолжается лечение 765 человек, около 3000 человек находятся под наблюдением в карантинных зонах. За минувший период в связи с выявлением новых случаев инфицирования было проведено 86 тысяч 607 тестов.

Проанализированы состояние здоровья больных, находящихся в больницах со специальным режимом, образцы тестов, взятых у лиц, помещенных на карантин, а также санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне заболевания в столице и регионах в период карантинного режима, в целях более эффективной охраны жизни и здоровья людей, резкого сокращения скорости распространения вируса признано целесообразным продлить введенный на территории Азербайджана карантинный режим.

В этом контексте принято решение о продлении особого карантинного режима с 00:00 20 апреля 2020 года до 00:00 4 мая 2020 года. В связи с этим все меры, отмеченные в постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 апреля 2020 года номер 124, в том числе ограничения, введенные на въезд и выезд с территории Азербайджанской Республики наземным и воздушным транспортным путем, за исключением грузоперевозок, местные авиаполеты, а также приостановление обучения, учебно-воспитательного процесса во всех образовательных учреждениях продлеваются до 00:00 часов 4 мая 2020 года. Вместе с тем, будет подготовлен и в течение следующей недели представлен общественности план поэтапного выхода из продленного карантинного режима. В то же время не исключено, что после анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в стране последует смягчение ограничений, введенных в отдельных сферах в период карантинного режима.

После анализа динамики инфицирования вирусом COVID-19 и общей ситуации в стране, связанной с заболеванием, при необходимости возможно повторное ужесточение карантинного режима.

Все применяемые меры по предотвращению широкого распространения инфекции COVID-19, осуществляются в целях обеспечения безопасности граждан и охраны здоровья всех жителей Азербайджана.

Еще раз благодарим население страны за стойкость и гражданскую ответственность, проявленные в период особого карантинного режима в нынешней чрезвычайной ситуации, переживаемой в мире на почве пандемии COVID-19, и в это чувствительное для нашего государство время, во избежание широкого распространения вируса и опасных последствий, которые он может вызвать в предстоящий период, призываем всех соблюдать правила карантинного режима и требования оперативного штаба. Благодарим соответствующие государственные структуры, в том числе работников здравоохранения, ведущих борьбe с COVID-19, за проявленный высокий профессионализм", - говорится в сообщении.