Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратилось к Шарлю Мишелю и Энтони Блинкену

Призываем президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать давление на Армению, чтобы она раскрыла информацию о судьбе пропавших без вести лиц и предоставила информацию о массовых захоронениях азербайджанской ст

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" направило мировому сообществу обращение по случаю 30 Августа – Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Как передает Report, в обращении говорится:

"В 90-е годы ХХ века 20 процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы армянскими вооруженными силами, в результате чего в Первой Карабахской войне пропали без вести около четырех тысяч граждан Азербайджана. К сожалению, вследствие военной агрессии, наряду с военнослужащими, пропали более семисот мирных жителей, среди которых были дети, женщины и пожилые люди.

Показания свидетелей подтверждают, что 872 человека из общего числа пропавших без вести, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей, были взяты в заложники или остались на оккупированных территориях.

В ряде случаев люди пропали без вести вместе с членами семьи и близкими, были истреблены целые семьи и поколения. Исследования подтверждают, что во время Первой Карабахской войны у 61 семьи пропали без вести от 2 до 7 членов, и за прошедшие годы о них не было предоставлено никакой информации. Такая ситуация является неуважением не только к семьям пропавших без вести азербайджанцев, но и ко всему человечеству.

Факты и показания свидетелей подтверждают, что во время оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики армянскими военными в ходе Первой Карабахской войны были грубо нарушены нормы международного гуманитарного права и мишенью стало гражданское население. Пожилые люди, которые не смогли покинуть свои дома во время внезапного нападения на населенные пункты противоположной стороны были сожжены вместе с их домами, избиты и подвергнуты жестоким испытаниям, повешены на деревьях или расстреляны.

Согласно требованиям международного гуманитарного права и его основного источника – Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, – однозначно признается право семей на получение информации о лицах, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов. Однако члены семей пропавших без вести азербайджанцев уже более 30 лет лишены этого права. Отказ Армении предоставить информацию о пропавших без вести азербайджанцах обрек их семьи на страдания. В результате антигуманной позиции Армении тысячи семей пропавших без вести лиц вынуждены 30 лет жить с болью этой страшной трагедии и не сумели получить информацию о своих близких.

Известно, что оккупированные во время Первой Карабахской войны территории Азербайджана на протяжении 30 лет находились под контролем армянской армии. По этой причине подробной информацией о всех пропавших без вести лицах, включая данные о местах их захоронения, обладает армянская сторона. Это еще раз подтверждает интервью, данное депутатом армянского парламента, бывшим заместителем министра обороны Армении, генерал-лейтенантом Гагиком Мелконяном средствам массовой информации этой страны в декабре 2021 года. В данном интервью Гагик Мелконян сказал, что трупы сотен погибших в 1994 году военнослужащих Азербайджанской армии остались на поле боя и армяне похоронили их. Хотя Азербайджан при посредничестве международных организаций обратился к Армении с официальным обращением, ответа не последовало.

В сентябре 2020 года Азербайджанская армия, проведя в ответ на провокацию вооруженных сил Армении контрнаступательную операцию, освободила родные земли от оккупации и сама выполнила принятые в 1993 году резолюции ООН. Однако чрезмерное загрязнение минами, которому Армения подвергла территории во время оккупации, не позволяет изгнанным оттуда людям, в том числе семьям пропавших лиц, вернуться в родные края. Кроме того, Армения не предоставляет Азербайджану точные минные карты и данные о массовых захоронениях пропавших без вести. За последние три года более трехсот граждан Азербайджана погибли или пострадали в результате подрыва на минах из-за отсутствия минных карт.

Предпринятые в последние годы соответствующими государственными структурами Азербайджанской Республики шаги в области выяснения дальнейшей судьбы пропавших без вести лиц, в том числе взятие биологических образцов у семей, извлечение профилей ДНК, проведение раскопок на освобожденных от оккупации территориях, внушают семьям пропавших без вести лиц большие надежды. Однако обнаружение за короткий период времени 10 массовых захоронений и фактов того, что наши близкие были убиты под пытками и захоронены бесчеловечным образом, вызывает боль в наших сердцах.

Исследования, а также информация Г.Мелконяна указывают на то, что будут обнаружены новые массовые захоронения. Убийство людей под пытками, их массовое захоронение и уничтожение их следов – это неуважение ко всем человеческим ценностям.

Мы, как общественная организация, объединяющая членов семей почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, требуем от премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить азербайджанцам информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана и массовых захоронениях.

Г.Мелконян – член политической партии, возглавляемой премьер-министром Армении, и поэтому Никол Пашинян может, по крайней мере, добиться того, чтобы данные о местонахождении массовых захоронений, о которых Г.Мелконян сказал в своем интервью, была передана азербайджанской стороне.

Мы также призываем президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и государственного секретаря США Энтони Блинкена призвать Армению к предоставлению азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести лиц и массовых захоронениях и оказать на нее давление с этой целью.

Мы призываем Международный Комитет Красного Креста и Международную комиссию по пропавшим без вести лицам активизировать свои усилия в этом направлении.

Проблема пропавших без вести лиц актуальна не только для Азербайджана, она носит глобальный характер. Поэтому мы призываем генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша назначить специального докладчика ООН по пропавшим без вести лицам.

Мы, семьи пропавших без вести азербайджанских лиц, желаем, чтобы все вооруженные конфликты в мире прекратились, на планете воцарились мир и спокойствие и ни один человек, независимо от его национальной принадлежности, не пропал без вести".