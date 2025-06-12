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Общественное объединение IDEA провело акцию по очистке побережья в Бильгя

Общественное объединение IDEA провело акцию по очистке побережья в Бильгя По инициативе Общественного объединения IDEA 11 июня - накануне начала пляжного сезона - была организована акция по очистке побережья на пляже в поселке Бильгя.
Внутренняя политика
12 июня 2025 г. 18:21
Общественное объединение IDEA провело акцию по очистке побережья в Бильгя

По инициативе Общественного объединения IDEA 11 июня - накануне начала пляжного сезона - была организована акция по очистке побережья на пляже в поселке Бильгя.

Об этом Report сообщили в IDEA.

В акции под девизом "Пусть побережья будут чистыми!" приняли участие 50 волонтеров IDEA. За время мероприятия было собрано около 2 тонн отходов, которые затем были направлены на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.

Основной целью акции стало не только поощрение чистоты на прибрежных территориях, но и предотвращение загрязнения этих зон бытовыми отходами. Кроме того, активисты стремились мобилизовать общественность для защиты Каспийского моря и окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIDEA İctimai Birliyi Bilgəhdə sahilyanı təmizlik aksiyası keçirib

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