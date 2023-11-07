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Общественное объединение "Həsrət Yolu" лишено права участия в грантовых конкурсах на 2 года

Общественное объединение "Həsrət Yolu" лишено права участия в грантовых конкурсах на 2 года Агентство государственной поддержки неправительственных организаций лишило Общественное объединение "Həsrət Yolu" права участвовать в грантовых конкурсах агентства в течение 2 лет.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 18:47
Общественное объединение Həsrət Yolu лишено права участия в грантовых конкурсах на 2 года

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций лишило Общественное объединение "Həsrət Yolu" права участвовать в грантовых конкурсах агентства в течение 2 лет.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила менеджер по связям с общественностью агентства Ульвия Гараева.

Гараева сказала, что на съемки документального фильма "Вечные страдания" в рамках конкурса малых грантов в 2023 году общественному объединению было выделено 10 тыс. манатов: "Фильм был представлен агентству, но оценка реализации проекта показала, что он снят некачественно и финансы были израсходованы не по целевому назначению. НПО разместила фильм на видеохостинге YouTube, а после негативных откликов пользователей сама его удалила".

Гараева отметила, что Агентство дополнительно привлекло специалистов для изучения жалоб по фильму, в результате чего было установлено, что НПО "Həsrət Yolu" не выполнило свои обязательства по проекту: "Общественному объединению было дано время на устранение недочетов, однако проблемы были устранены не полностью. Наблюдательный совет принял решение о лишении общественного объединения "Həsrət Yolu" права участвовать в грантовых конкурсах агентства на 2 года за грубое нарушение обязательств".

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Версия на азербайджанском языке “Həsrət Yolu" Əsir və Girovlara Dəstək İctimai Birliyi 2 il qrant müsabiqələrində iştirakdan məhrum edilib

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