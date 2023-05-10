Общенациональный лидер Гейдар Алиев - историческая личность, создавшая высший критерий служения государству и народу

Сегодня наш народ торжественно отмечает 100-летний юбилей государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева. В памяти азербайджанского народа Гейдар Алиев запечатлелся как мудр

Сегодня наш народ торжественно отмечает 100-летний юбилей государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева. В памяти азербайджанского народа Гейдар Алиев запечатлелся как мудрый лидер, спаситель, автор гигантских свершений, историческая личность, создавшая своей жизнью и деятельностью высший критерий верности, привязанности к Родине.

Объявление 2023 года "Годом Гейдара Алиева" Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 29 сентября 2022 года является высокой оценкой, данной нашим государством великому лидеру, которому принадлежат исключительные заслуги в ключевые моменты нашей современной истории, в сложный период, когда решалась будущая судьба азербайджанского народа. Пройденный им содержательный жизненный путь, неоценимые заслуги перед Родиной и народом превратили Гейдара Алиева в источник гордости азербайджанцев, которые ценят свою историю, национальные ценности, традиции государственности. Можно с уверенностью сказать, что его величие нашло непосредственное отражение в его неоценимых делах во имя своего народа и государства. Независимо от занимаемой должности и условий, общенациональный лидер брал на себя ответственность за самые сложные вопросы и добивался их решения на высоком уровне.

Когда в 1969 году Гейдар Алиев начал руководить Азербайджаном, это была одна из малозаметных аграрных республик бывшего Советского Союза. Несмотря на все лишения того времени, гигантский потенциал, приведенный в действие в короткие сроки усилиями Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в развивающуюся авторитетную республику в масштабах союза, добившуюся социально-экономического и культурного прогресса. В тот период по инициативе и под руководством великого лидера было обновлено 69 процентов основных фондов в промышленности, введено в строй более 250 заводов, фабрик. Если до 1969 года в Азербайджане было построено 735 крупных промышленных объектов, то в период руководства Гейдара Алиева их число достигло 1048. Производительность труда в промышленном производстве и сельском хозяйстве увеличилась вдвое, доходы в народном хозяйстве превзошли общесоюзный показатель в 2 раза.

Проделанная Гейдаром Алиевым работа по развитию кадрового потенциала нашей страны действительно поражает. Именно в результате напряженных усилий великого лидера в 1971 году в Баку была создана республиканская средняя специализированная школа-интернат имени Дж.Нахчыванского и началась подготовка национальных военных кадров. Было обеспечено обучение около 17 тысяч молодых азербайджанцев более чем в 170 престижных высших учебных заведениях свыше 50 городов СССР по 250 специальностям, в которых в республике ощущалась наибольшая потребность.

В условиях советской коммунистической идеологии в Азербайджане в период руководства Гейдара Алиева наряду с достижением серьезных успехов в социальной, экономической, научной, культурной и других сферах были предприняты действенные шаги, направленные на защиту национально-культурных ценностей, постепенное возрождение национальной памяти и развитие национального самосознания. Касаясь деятельности великого лидера в тот период, Президент Ильхам Алиев сказал: "Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа. Независимо от времени, независимо от политической ситуации во времена Советского Азербайджана он более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров. Он старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е – начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым". Поэтому Гейдар Алиев уделял особое внимание сохранению национально-культурного наследия азербайджанского народа, историческим личностям, сыгравшим большую роль в формировании этого наследия. Начиная с 1970-х годов по инициативе и с участием великого лидера стали торжественно отмечаться юбилеи выдающихся мастеров слова, ученых и просветителей, в 1973 году на уровне ЮНЕСКО был проведен 600-летний юбилей Имадеддина Насими, в 1982 году из далекой Сибири на родину, в Нахчыван, были возвращены останки великого поэта Гусейна Джавида, ставшего жертвой политических репрессий 1930-х годов. Закрепление в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года азербайджанского языка в статусе государственного языка является одной из самых больших заслуг общенационального лидера перед народом.

Благодаря личным качествам и большим успехам, достигнутым республикой за короткий срок, великий лидер завоевал славу в союзном масштабе, и в 1982 году был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Гейдар Алиев и в тот период уделял особое внимание Азербайджану, его поручения, принимаемые им решения стали очередным этапом его служения Родине.

В истории каждого народа бывали сложные периоды, однако далеко не всем удавалось успешно преодолеть эти испытания. По общему мнению большинства исследователей, изучающих роль личности в истории, одним из решающих условий в таких случаях является наличие лидера, способного правильно анализировать и оценивать события и предпринимать необходимые шаги, умеющего принимать решения. Они справедливо отмечают, что индивидуальные особенности и приобретенный опыт объясняют характер и поведение лидера. Значит, отношение к любому событию меняется в соответствии с характером, личностью индивидуума и проявляется в различном содержании. То, что Гейдар Алиев наутро кровавых событий 20 Января пришел в представительство Азербайджана в Москве, решительно и жестко осудил бойню, учиненную советскими войсками в Баку, было выражением его большого патриотизма. Именно этот патриотизм привел его из Москвы в Баку, а оттуда – в Нахчыван, где он родился и вырос.

Без преувеличения можно сказать, что в основе каждого этапа пути, пройденного Азербайджаном после восстановления независимости, лежит с дальновидностью разработанная общенациональным лидером, вернувшимся к власти в начале 1990-х годов с исторической миссией, стратегия национальной государственности, которая учитывала как внутриполитические особенности, так и закономерности международной системы.

Хотя с политологической точки зрения обретение государственной независимости считается поворотной точкой на пути народов к свободе, однако, как неоднократно подчеркивал великий лидер, "сохранить и защитить настоящую независимость, гораздо сложнее, чем ее обрести". Гений Гейдара Алиева не только спас Родину от угрозы расчленения. Он вел борьбу во имя большей цели – за настоящую независимость Азербайджана, мобилизовал все свои знания, способности и возможности, для того, чтобы сделать эту независимость вечной и необратимой.

Ошибки, допущенные в первые годы независимости, поставили Азербайджан лицом к лицу с серьезными угрозами и вызовами в сложных историко-политических условиях и неопределенной геополитической обстановке, подвели страну к грани пропасти. Военная агрессия Армении против Азербайджана, преступная некомпетентность центральной власти, усиление центробежных тенденций под влиянием внешних факторов, постепенная трансформация внутреннего вооруженного противостояния в гражданскую войну свидетельствовали о масштабах проблем, с которыми столкнулась страна. Неслучайно, что в 1992 году потребительские цены выросли более чем в 10 раз по сравнению с 1991 годом, а в 1993 году – в 12,3 раза по сравнению с 1992 годом, валовой внутренний продукт ежегодно сокращался в среднем на 16,5 процента, денежные доходы населения – в 3,3 раза, заработная плата уменьшилась в 5,7 раза. Процентные ставки Центрального банка достигли 250 процентов, национальная валюта по отношению к российскому рублю упала в 9 раз, а по отношению к доллару США - в 245 раз.

Несостоятельность и слабость сил, находившихся в тот период у власти, заключалась в том, что они не могли себе представить процессы, происходившие ни внутри страны, ни в регионе, ни на глобальном уровне в целом, новый миропорядок и место Азербайджана в нем. Вместо обеспечения общественно-политической стабильности предпринимались шаги, нагнетавшие напряженность внутри страны, произвол некомпетентных кадров наносил удар по еще несформировавшейся системе управления государством и функциональности государственных институтов, в то время, как решение военных вопросов и вопросов безопасности требовала системного подхода, вооруженные формирования создавали в обществе атмосферу террора, предпринимались провальные шаги по налаживанию международных связей без определения внешнеполитических приоритетов. В таких условиях невозможно было даже говорить о проведении социально-экономических и правовых реформ. Время требовало определения краткосрочных и долгосрочных приоритетов государства, стоящих перед ним задач, мобилизации всего потенциала, материально-моральных ресурсов общества для реализации этих задач.

В период, когда в республике царила сложная ситуация, центральное правительство вместо устранения проблем, приведших страну к катастрофе, пыталось обострить ситуацию в Нахчыванской АР, находившейся в блокаде и выстоявшей благодаря усилиям Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко описывает тот период в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках своей поездки в Нахчыванскую АР 10 мая 2021 года: "Нахчыванская Автономная Республика утратила связь с основной частью Азербайджана, армяне блокировали Нахчыван. Нахчыван с трех сторон окружен Арменией. В такой ситуации сохранить, защитить Нахчыван и дать отпор врагу – одна из исключительных заслуг великого лидера. Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване, назначить своих марионеток и фактически подарить армянам и Нахчыван. Они были готовы и к этому, лишь бы убрать из азербайджанской политики фактор Гейдара Алиева".

Однако общенациональный лидер не позволил осуществиться ни планам Армении по оккупации территорий автономной республики, ни коварным замыслам центральной власти. Наряду с защитой такой стратегической географической территории, как Нахчыван, обеспечением безопасности населения и решением его социальных проблем, великий лидер вступил в напряженную борьбу за независимость Азербайджана в целом. 17 ноября 1990 года на 1-й сессии Верховного Совета Нахчывана 12-го созыва, начавшей работу под председательством Гейдара Алиева, были приняты постановления «Об изменении названия Нахчыванской АССР», «О Верховном органе государственной власти Нахчыванской АР», «О государственных символах Нахчыванской Автономной Республики», из названия автономной республики были исключены слова "советская" и "социалистическая", трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден в качестве Государственного флага Нахчыванской АР. Перед Верховным Советом Азербайджана было поднято ходатайство о принятии аналогичного решения в республиканском масштабе. Это была очередная историческая заслуга великого лидера перед Родиной.

Конечно, в напряженных дискуссиях, которые велись в тот период, представители интеллигенции, видные представители общества, простые граждане не задавались вопросами о том, кто спасет страну от катастрофы. Потому что единодушным мнением нашего общества было то, что только такая мудрая личность как Гейдар Алиев, обладающий большим политическим опытом, может взять на себя эту миссию и спасти Азербайджан из тяжелого положения, сохранить нашу государственность.

Благодаря мудрой политике, решительности и несокрушимой воле Гейдара Алиева, вернувшегося 9 июня 1993 года в Баку по настоянию народа, Азербайджан за короткий срок смог преодолеть угрозы, был положен конец вооруженному противостоянию, предотвращены попытки государственного переворота, созданы основы для продолжения политической борьбы в цивилизованных и конституционных рамках. Взяв на себя всю ответственность, великий лидер определил краткосрочные и долгосрочные цели государства, мобилизовал необходимые ресурсы, связанные с трансформацией общества и общественных отношений на новых основах и сформировал политико-экономическую базу для последовательного развития Азербайджана. В 1995 году была принята новая Конституция Азербайджанской Республики и началась реализация правовых реформ. Была перестроена оказавшаяся в параличе система государственного управления, изменены критерии и требования к работе государственных структур. Великий лидер заявил: «Интересы народа и нации должны стоять выше интересов каждого». Восстановив древние и богатые традиции государственности, Гейдар Алиев добился последовательного развития на прочных основах нашего государства, вновь обретшего независимость. Да, наша судьба могла сложиться совсем иначе, но переломный момент 1993 года вдохнул новую жизнь в нашу национальную государственность, открыл яркую страницу в летописи освобождения нашего народа.

Нарушение взаимных связей, налаженных между республиками в советский период, и углубившийся спад внутри страны фактически требовали коренного изменения экономической политики и применения новой модели экономического развития. Модель, предложенная Гейдаром Алиевым, основывалась на двух важных опорах: реформы, направленные на формирование новых отношений в экономической сфере, и новая нефтяная стратегия, которая составит основу национального развития. В условиях, когда рушилась старая экономическая модель и приобретали широкий размах принципы «дикого капитализма», необходимо было сохранить регулирующую функцию государства на период переходной экономики. Это и обусловливало сбалансированное развитие экономики, нуждавшейся в направляющей деятельности государства, и обеспечило непосредственное участие государства в улучшении социального благосостояния граждан, и защищало на начальном этапе национальную экономику от «разрушительного воздействия» глобализации. В теоретической плоскости вопрос вмешательства государства в этот процесс, до сих пор является предметом дискуссий, иногда опыт поддерживает аргументы той или иной стороны. Однако, как отмечает известный экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, "недостатки рынка" показывают, что модели, основанные на классической идее Адама Смита о «невидимой руке», не в полной мере охватывают сложные особенности действительности и делают неизбежной роль государства, вносящего добавленную стоимость в динамику экономической деятельности. Модель развития, предложенная и реализованная в Азербайджане в период переходной экономики, обеспечила проведение реформ без серьезных осложнений на фоне реалий «жестокой конкуренции» и «несправедливой борьбы» международной экономической системы, а также создание необходимой базы для стремительного развития в последующий период.

Стратегия развития Гейдара Алиева была рассчитана на улучшение среды для деятельности экономических субъектов, обеспечение государства в долгосрочной перспективе необходимыми финансовыми ресурсами. В этом смысле "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года с ведущими нефтяными компаниями мира, являясь событием глобального значения, в то же время заложил фундамент будущего развития Азербайджана. Ни неопределенность правового статуса Каспийского моря, ни противоречивые интересы региональной геополитической среды не смогли изменить волю великого лидера. В результате совместной разработки месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, открытого для иностранных инвестиций, закладки фундамента в 2002 году основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который многие считали несбыточной мечтой, наша страна стала важным экспортером углеводородов и превратилась в энергетический коридор. Создание в 1999 году Государственного нефтяного фонда для эффективного управления средствами, полученными от нефтегазовых ресурсов, явилось важным решением, завершившим общую картину национальной нефтяной стратегии и превратившим ее в опору социально-экономического развития.

В результате реализации экономической стратегии Гейдара Алиева в 1996-2002 годах валовой внутренний продукт страны увеличился на 71 процент. В 2002 году объем инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с 1993 годом в 36,3 раза. Если в 1993 году торговые связи были налажены с 60 зарубежными странами, то в 2002 году география этих связей расширилась до 128 государств. Или, если в 1996 году в стране действовали 602 предприятия с иностранными инвестициями, то в 2002 году эта цифра увеличилась в 3,5 раза и достигла 2104. В 2002 году по сравнению с 1993 годом поступления в государственный бюджет из всех источников увеличились в 85,1 раза. Великий лидер, постоянно уделяя внимание вопросу повышения социального благосостояния населения, в 1993-2003 годах подписал более 60 документов, направленных на обеспечение социального развития и повышение благосостояния населения. В результате в 1995-2003 годах среднемесячный размер пенсий и пособий увеличился в 8 раз, а среднемесячная зарплата - более чем в 6 раз.

Проводимая общенациональным лидером активная внешняя политика еще более укрепила суверенитет и безопасность Азербайджана, не позволила превратить страну в арену конфронтации великих держав, напротив, способствовала развитию равноправных отношений сотрудничества со странами региона и мира, основанных на взаимных интересах. Руководствуясь нормами и принципами международного права, Азербайджан вел целенаправленную работу по разоблачению со всех международных трибун агрессии и оккупационной политики Армении. На состоявшемся в 1996 году Лиссабонском саммите ОБСЕ благодаря решимости Гейдара Алиева были закреплены принципы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, сделан важный шаг в направлении защиты мировым сообществом справедливой позиции Азербайджана, была укреплена справедливая правовая база для мирного урегулирования конфликта, поддерживаемая государствами мира и международными организациями.

Следует отметить, что в период после Второй мировой войны международное право, приобретя концептуальный характер, вобрало в себя нормы и правила, регулирующие межгосударственные отношения. Однако селективный подход к их применению в конкретных случаях, зависимость принимаемых решений от воли и интересов великих держав подорвали верховенство международного права и в решении проблемных вопросов вновь заработал принцип «кто сильный, тот и прав». Именно по этой причине резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие военную агрессию Армении против Азербайджана и оккупацию суверенных азербайджанских территорий, никогда не выполнялись этой организацией. Существующие двойные стандарты, ставшие символом несправедливости в международных отношениях, были вызваны утратой функциональности и беспомощностью ООН. В сложившихся условиях Гейдар Алиев, проводя последовательную и целенаправленную политику на дипломатическом уровне, с одной стороны, ускорил интеграцию Азербайджана в международный мир, укрепил его внешние связи и последовательно наращивал усилия для справедливого разрешения конфликта, в то же время, используя возможности, которые открыло экономическое возрождение, уделял особое внимание строительству регулярной армии.

Одной из величайших заслуг Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и грядущими поколениями является формирование национальной идеологической концепции. Следует отметить, что идея единства азербайджанского народа, который более 200 лет подвергался агрессии со стороны различных империй, серьезно деформировалась, в обществе возник своего рода идеологический вакуум. В середине 1990-х годов, когда шли дискуссии о национальной идентичности, Гейдар Алиев с большой дальновидностью выдвинул и продвигал идею азербайджанства. Гейдар Алиев говорил: "Мы сможем сохранить нашу независимость только на основе национальной солидарности. Только на этой основе мы сможем обеспечить счастливое будущее Азербайджана. Именно на этой основе мы сможем вывести Азербайджан из условий войны. Именно на этой основе мы сможем обеспечить территориальную целостность Азербайджана2. Эти взгляды великого лидера, имеющие историческое значение, рассматривают азербайджанский народ как неделимую силу, а наше независимое государство – как единое пространство для азербайджанцев мира. Выступающая в качестве объединяющего фактора идеология азербайджанства определила направление научных и общественных дискуссий, выражение Гейдара Алиева "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я - азербайджанец2 превратило азербайджанскую национальную идентичность в источник гордости.

По мнению историков, время, в котором мы живем, в определенном смысле выступает продолжением предыдущего периода, между сегодняшним и вчерашним днем обязательно существует неразрывная связь. В этом контексте политико-идеологическая преемственность представляет важное значение с точки зрения становления, консолидации и прогресса нашего национального государства на современном этапе развития, охватывающем последние тридцать лет истории древней азербайджанской государственности. В эти годы современный Азербайджан, фундамент которого дальновидно заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, затем под руководством Президента Ильхама Алиева за короткое время прошел большой путь, благодаря его политической воле, умелому управлению и решительности поднялся на вершину своего могущества.

Путь развития, который Азербайджан прошел за последние 20 лет под руководством Президента Ильхама Алиева, еще раз подтвердил фундаментальную суть опирающейся на научную основу национальной стратегии развития, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Уже в конце 2003 года была поставлена цель сделать Азербайджан экономически сильным государством, занять достойное место в мире, решить социальные проблемы в стране и еще больше повысить благосостояние населения. Последовательно реализовывались государственные программы социально-экономического развития регионов, развивался ненефтяной сектор экономики, укреплялся промышленный потенциал страны, возрождались отдельные отрасли сельского хозяйства, принимались и реализовывались революционные решения в социальной сфере. В результате осуществления постоянно совершенствующегося с учетом реалий современности стратегического курса в 2009 году Азербайджан, завершив переходный период в экономике, сумел сформировать мощный экономический потенциал. Как логический результат масштабных созидательных работ в стране была обновлена вся инфраструктура, осовременен облик городов, сел и поселков, произошли большие изменения во всех сферах общественной жизни.

Реализуя совместно со своими партнерами проект «Южного газового коридора» для транспортировки газа, добываемого с месторождения "Шахдениз", на международный рынок, Азербайджан изменил энергетическую карту мира и стал одним из основных источников обеспечения энергетической безопасности Европы. С компанией ВР было подписано соглашение, вошедшее в историю как "Контракт нового века", осуществлены и другие мероприятия в энергетической сфере. Все это обеспечило нашей стране огромный приток финансовых средств на протяжении многих десятилетий и позволило ей оставаться одним из основных экспортеров энергии в мире. Были предприняты важные шаги, направленные на реализацию транспортно-коммуникационного потенциала Азербайджана, расположенного с географической точки зрения на стыке Европы и Азии, Востока и Запада, в нашей стране была создана современная транспортная инфраструктура. Принимая активное участие в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан внес значительный вклад в реализацию этих проектов.

За эти годы Азербайджан, проводя активную и целенаправленную дипломатию, укрепил двусторонние и многосторонние связи, обрел новых партнеров, стал инициатором новых форматов межгосударственного сотрудничества, возглавлял Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Движение неприсоединения и другие влиятельные международные организации. Инициативы, выдвинутые Азербайджаном, превратившимся в сильную и влиятельную страну, признанную в качестве надежного партнера, нашли поддержку во всем мире. Все это способствовало доведению азербайджанских реалий до мировой общественности на более широкой географии, полному разоблачению оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, принятию ведущими международными организациями решений, осуждающих эту оккупацию.

Мощный экономический потенциал Азербайджана создал условия для строительства современной армии. Азербайджанская армия заняла достойное место в ряду ведущих армий мира. В нашей стране была сформирована оборонная промышленность, наши Вооруженные силы оснащены самым современным вооружением и боеприпасами.

В реализации определенной Президентом Ильхамом Алиевым государственной политики в области дальнейшего укрепления принципов социальной справедливости, гуманизма, развития социальной сферы, сохранения богатого национально-культурного наследия нашего народа и его популяризации в мире большую роль играют Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева. Повышение оперативности, прозрачности в системе государственного управления, решение проблем наших граждан, особенно малообеспеченных слоев и уязвимых групп населения, обеспечение доступности качественного образования, медицинских услуг для каждого члена общества, эффективное управление в ходе крупных международных мероприятий составляют важную часть многогранной деятельности уважаемой Мехрибан Алиевой. Многочисленные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева по всей стране, оказывают мощную поддержку делу изучения, восстановления, сохранения и популяризации нашего культурного наследия, решению социальных, экологических и других вопросов. Мероприятия, проводимые Фондом в различных странах, не только вносят вклад в сохранение общечеловеческого культурного наследия, но и играют важную роль в признании Азербайджана в мире как пространства межцивилизационного и межкультурного диалога.

Политический курс, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечил укрепление солидарности нашего народа, сплоченность азербайджанцев всего мира во имя достижения единой цели.

Таким образом, в конце второго десятилетия пребывания у власти Президента Ильхама Алиева Азербайджан, реализовав потенциал, созданный экономической и военной мощью, перенеся успехи активной дипломатии в практическую плоскость и воспользовавшись возможностями, предоставленными международным правом, получил возможность восстановить историческую справедливость. Непомерные, растущие изо дня в день амбиции Армении, неконструктивное поведение этой страны и чинимые ею раз за разом провокации облегчили выполнение этой исторической задачи.

В ответ на провокации Армении, Азербайджан, использовав свое право на самооборону, восстановил историческую справедливость в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджан достойно вел военные действия в рамках требований международного права и действующих правил, дал решительный отпор на поле боя врагу, державшему под прицелом гражданское население, применявшему запрещенное оружие. Подписание Арменией акта о капитуляции на условиях Азербайджана положило конец нашей разлуке с нашими историческими землями, частью нашей Родины. Победоносный Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев исполнил завет отца, освободил Шушу, претворив в жизнь самую большую мечту общенационального лидера и нашего народа. Президент Ильхам Алиев отмечал: «Самой большой мечтой Гейдара Алиева было видеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. Мы гордимся этим, мы рады этому. Этому рады не только граждане Азербайджана, но и все азербайджанцы. Азербайджанцы всего мира гордятся нашей победой. Это было торжество справедливости, восстановления исторической справедливости, международного права».

Эта историческая Победа является логическим результатом завещанной Гейдаром Алиевым Национальной стратегии развития, политико-идеологической преемственности. Благодаря решительным, уверенным и продуманным решениям общенационального лидера возрожденный и усилившийся современный Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал важным актором в конфигурации международных отношений, движущей силой стабильности и развития в регионе.

Президент Ильхам Алиев отмечал: «Большую значимость роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана, пожалуй, сейчас трудно оценить в полной мере. Со временем, после полного анализа деятельности Гейдара Алиева, мы еще нагляднее увидим величие этой личности, его заслуги в судьбе азербайджанского народа». Деятельность и политическое наследие общенационального лидера еще долгое время будут широко и подробно исследоваться, его концептуальные идеи, исторические решения и дальше будут служить основой для решения вопросов, связанных с развитием независимого Азербайджана. Без преувеличения можно сказать, что жизненная философия, составлявшая основу деятельности общенационального лидера, большой опыт государственности, богатое политическое наследие подняли его до статуса феномена своего времени, сделали примером, подлинной школой для будущих поколений. Именно по этой причине наш народ дорожит памятью Гейдара Алиева, с благодарностью чтит его и отмечает 100-летний юбилей как настоящий праздник. Гейдар Алиев всегда будет жить в сердцах азербайджанцев, его имя всегда будет символом национальной гордости.

Самир Нуриев

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики