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Мехрибан Алиева: Общенациональный лидер на протяжении всей жизни преданно служил своему народу и Родине

Общенациональный лидер на протяжении всей жизни преданно служил своему

«Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на протяжении всей жизни преданно служил своему народу и Родине». 

Как передаёт Report, эти мысли отражены в посте Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на официальной странице в Instagram.

«На всех страницах современной истории Азербайджана, и в экономике, и во внешней политике, и в науке, и в культуре мы видим его неизгладимые следы. Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа, служить примером мужества, мудрости и патриотизма для грядущих поколений», - написано в посте.

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