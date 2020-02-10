Зампред ПЕА: ОБСЕ вновь не смог быть до конца объективным и справедливым

Вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов разместил в facebook статью под названием "ОБСЕ вновь не смог быть до конца объективным и справедливым".

Report представляет текст статьи:

"10 февраля было распространено совместное заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с результатами внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Я должен отметить, что заявление выделяется традиционной не вполне объективной позицией этих организаций. Еще одной заметной чертой является наличие в документе противоречащих друг другу позиций или оценок. Следует учитывать, что помимо названных наблюдателей, отзывы многочисленных международных наблюдателей, проследивших за выборами, выделяются объективностью и конкретностью.

К сожалению, наблюдательная миссия ОБСЕ вновь не смогла быть объективной и справедливой. Как минимум, думать так позволяет наличие "недочетов", которые присутствовали в их ежедневных заявлениях, но не были никем замечены в избирательном процессе. Несомненно, выборы 9 февраля являются важным этапом развития Азербайджана на пути демократии".