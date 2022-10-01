Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции

Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции

Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции.

Об этом Report сообщили в Фонде возрождения Карабаха.

Отмечается, что состоялась встреча между Фондом возрождения Карабаха, Министерством экологии и природных ресурсов, сотрудниками спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), и представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, находящимися с визитом в нашей стране.

На разных участках парковой зоны взяты образцы почвы. Полученные образцы будут исследованы в современной лаборатории в Турции и способствуют определению видов деревьев, пригодных для климатических условий местности.