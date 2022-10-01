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Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции

Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции
Внутренняя политика
1 октября 2022 г. 12:29
Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции

Образцы почвы из центрального парка Физули пройдут лабораторный анализ в Турции.

Об этом Report сообщили в Фонде возрождения Карабаха.

Отмечается, что состоялась встреча между Фондом возрождения Карабаха, Министерством экологии и природных ресурсов, сотрудниками спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), и представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, находящимися с визитом в нашей стране.

На разных участках парковой зоны взяты образцы почвы. Полученные образцы будут исследованы в современной лаборатории в Турции и способствуют определению видов деревьев, пригодных для климатических условий местности.

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Версия на английском языке ФотоSoil samples of Fuzuli Central Park to be subjected to laboratory analysis in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli Mərkəzi Parkının torpaq nümunələri Türkiyədə laboratoriya analizindən keçiriləcək

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