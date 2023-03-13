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Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего

Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов обратился к карабахским армянам.
Внутренняя политика
13 марта 2023 г. 13:42
Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов обратился к карабахским армянам.

Как сообщает Report, он написал об этом в Твиттере:

"Администрация президента Азербайджана после встречи, состоявшейся в Ходжалы между армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, и ответственным лицом по контактам с карабахскими армянами (Рамин Мамедов-ред.) пригласила карабахских армян в Баку. Давайте продолжим диалог для светлого и гармоничного будущего".

Отметим, что администрация президента пригласила карабахских армян в Баку для очередной встречи.

Напомним, что ранее депутат Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. В городе Ходжалы, в штабе российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, он встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidovdan Qarabağ ermənilərinə müraciət: "Gəlin, daha parlaq, daha ahəngdar gələcək üçün dialoqu davam etdirək"

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