Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов обратился к карабахским армянам.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов обратился к карабахским армянам.

Как сообщает Report, он написал об этом в Твиттере:

"Администрация президента Азербайджана после встречи, состоявшейся в Ходжалы между армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, и ответственным лицом по контактам с карабахскими армянами (Рамин Мамедов-ред.) пригласила карабахских армян в Баку. Давайте продолжим диалог для светлого и гармоничного будущего".

Отметим, что администрация президента пригласила карабахских армян в Баку для очередной встречи.

Напомним, что ранее депутат Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. В городе Ходжалы, в штабе российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, он встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.