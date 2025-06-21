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Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН

Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН
Внутренняя политика
21 июня 2025 г. 16:57
Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН

Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной научной конференции на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм", проходившей в Баку 26-27 мая, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма.

Согласно информации, обращение было представлено всем государствам-членам ООН в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Этот факт в очередной раз демонстрирует высокую оценку в мировом масштабе призывов президента Ильхама Алиева к международному сообществу касательно борьбы с исламофобией, а также значения, которое он придает ценностям толерантности и мультикультурализма.

В обращении глава государства обратил внимание на растущие проявления исламофобии, подчеркнув, что эта негативная тенденция создает угрозу международному миру и безопасности. Президент Ильхам Алиев заявил, что борьба с религиозной нетерпимостью, дискриминацией и призывами к ненависти возможна только совместными усилиями международного сообщества.

Распространение этого обращения в качестве документа ООН является еще одним проявлением международной поддержки политики Азербайджана, основанной на мультикультурализме и религиозной солидарности.

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Версия на английском языке Azerbaijani President's appeal to anti-Islamophobia conference participants circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin islamofobiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

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