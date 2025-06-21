Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН

Обращение президента Азербайджана к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено как документ ООН

Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной научной конференции на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм", проходившей в Баку 26-27 мая, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма.

Согласно информации, обращение было представлено всем государствам-членам ООН в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Этот факт в очередной раз демонстрирует высокую оценку в мировом масштабе призывов президента Ильхама Алиева к международному сообществу касательно борьбы с исламофобией, а также значения, которое он придает ценностям толерантности и мультикультурализма.

В обращении глава государства обратил внимание на растущие проявления исламофобии, подчеркнув, что эта негативная тенденция создает угрозу международному миру и безопасности. Президент Ильхам Алиев заявил, что борьба с религиозной нетерпимостью, дискриминацией и призывами к ненависти возможна только совместными усилиями международного сообщества.

Распространение этого обращения в качестве документа ООН является еще одним проявлением международной поддержки политики Азербайджана, основанной на мультикультурализме и религиозной солидарности.