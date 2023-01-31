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Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве документа ООН

Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве документа ООН Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международному сообществу в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.
Внутренняя политика
31 января 2023 г. 12:33
Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве документа ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международному сообществу в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины Западного Азербайджана.

Обращение было переведено на все официальные языки ООН (английский, французский, русский, китайский, арабский и испанский) и распространено в соответствии с повесткой названных главных органов - предотвращение вооруженных конфликтов, построение мира, защита прав беженцев, ликвидация расовой дискриминации, обеспечение прав человека, предотвращение геноцида, этнических чисток и преступлений против человечества.

"Распространение обращения Общины Западного Азербайджана можно считать серьезным успехом в деле поднятия на международный уровень вопроса о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении. Тот факт, что данный вопрос был представлен в увязке с упомянутыми пунктами повестки самых авторитетных органов ООН является подтверждением на международном уровне того, что возвращение азербайджанцев в свои дома необходимо для защиты основных прав человека и установления мира, безопасности и сотрудничества. Благодарим Секретариат ООН за создание условий для распространения упомянутого обращения" - сообщили в пресс-службе Общины.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community's appeal to international community circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının beynəlxalq ictimaiyyətə müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

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