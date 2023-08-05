О нас

Обновлены "Форма, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии"

Обновлены "Форма, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии" Кабинет министров принял постановление об утверждении ”Формы, содержания и порядка представления финансовой отчетности политической партии".
Внутренняя политика
5 августа 2023 г. 11:44
Обновлены Форма, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии

Кабинет министров принял постановление об утверждении ”Формы, содержания и порядка представления финансовой отчетности политической партии".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Обновленное положение разработано в соответствии с законом "О политических партиях", регламентирующим правовые и организационные вопросы, связанные с формой, содержанием и представлением финансовой отчетности политической партии.

Политическая партия составляет финансовую отчетность в соответствии с законом “О бухгалтерском учете” и “Правилами ведения бухгалтерского учета в политических партиях”, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 августа 2013 года.

Понятия, используемые в этом порядке, выражают значения, предусмотренные Гражданским Кодексом, законами “О политических партиях” и “О бухгалтерском учете”, а также иными нормативными правовыми актами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Siyasi partiyanın maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası” yenilənib

Экслюзивные новости

Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi