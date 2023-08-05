Обновлены "Форма, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии"

Кабинет министров принял постановление об утверждении ”Формы, содержания и порядка представления финансовой отчетности политической партии".

Кабинет министров принял постановление об утверждении ”Формы, содержания и порядка представления финансовой отчетности политической партии".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Обновленное положение разработано в соответствии с законом "О политических партиях", регламентирующим правовые и организационные вопросы, связанные с формой, содержанием и представлением финансовой отчетности политической партии.

Политическая партия составляет финансовую отчетность в соответствии с законом “О бухгалтерском учете” и “Правилами ведения бухгалтерского учета в политических партиях”, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 августа 2013 года.

Понятия, используемые в этом порядке, выражают значения, предусмотренные Гражданским Кодексом, законами “О политических партиях” и “О бухгалтерском учете”, а также иными нормативными правовыми актами.