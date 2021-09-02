О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародованы требуемые документы для посещения закрытых помещений

Обнародованы требуемые документы для посещения закрытых помещений Наряду с обладателями COVID-паспортов, лица, имеющие "Сертификат иммунитета к COVID-19" (перенесшие болезнь) или "Сертификат о вакцинации от COVID-19" (получившие первую дозу вакцины), также могут посещать объекты общепита, отели и крупные торговые центры
Внутренняя политика
2 сентября 2021 г. 10:56
Обнародованы требуемые документы для посещения закрытых помещений

Наряду с обладателями COVID-паспортов, лица, имеющие "Сертификат иммунитета к COVID-19" (перенесшие болезнь) или "Сертификат о вакцинации от COVID-19" (получившие первую дозу вакцины), также могут посещать объекты общепита, отели и крупные торговые центры до 1 октября. При этом наличие сертификатов или COVID-паспортов будет проверяться посредством мобильного приложения CheckApp.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Граждане, желающие представить паспорт COVID-19, сертификат иммунитета или сертификат о получении первой дозы вакцины, могут открыть или скачать на телефон указанные документы через личный кабинет на портале myGov.

Граждане также могут представить сертификаты и паспорт COVID-19 с приложения е-TƏBİB и портала its.gov.az. Граждане должны быть уверены, что представляют действующий документ.

Мобильное приложение CheckApp разработано Центром развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Birinci doza peyvənd olunanların qapalı məkanlara daxil olmasının qaydası açıqlanıb

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi