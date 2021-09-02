Обнародованы требуемые документы для посещения закрытых помещений

Наряду с обладателями COVID-паспортов, лица, имеющие "Сертификат иммунитета к COVID-19" (перенесшие болезнь) или "Сертификат о вакцинации от COVID-19" (получившие первую дозу вакцины), также могут посещать объекты общепита, отели и крупные торговые центры

Наряду с обладателями COVID-паспортов, лица, имеющие "Сертификат иммунитета к COVID-19" (перенесшие болезнь) или "Сертификат о вакцинации от COVID-19" (получившие первую дозу вакцины), также могут посещать объекты общепита, отели и крупные торговые центры до 1 октября. При этом наличие сертификатов или COVID-паспортов будет проверяться посредством мобильного приложения CheckApp.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Граждане, желающие представить паспорт COVID-19, сертификат иммунитета или сертификат о получении первой дозы вакцины, могут открыть или скачать на телефон указанные документы через личный кабинет на портале myGov.

Граждане также могут представить сертификаты и паспорт COVID-19 с приложения е-TƏBİB и портала its.gov.az. Граждане должны быть уверены, что представляют действующий документ.

Мобильное приложение CheckApp разработано Центром развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.