Обнародованы страны, граждане которых ищут убежища в Азербайджане

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане права каждого обратившегося за убежищем человека, независимо от его статуса регулируется законодательством".

Как сообщает Report, об этом председатель Бакинского административно-экономического суда № 1 Рашид Рзаев сказал в ходе семинара для судей, связанного с защитой ищущих убежища лиц.

Он отметил, что в Азербайджане количество обращений лиц, желающих получить убежище, в суды на решения Государственной миграционной службы с каждым годом растет: "В 2015 году количество обращений в суды возросло в 8, в 2016 году - 11, а в 2017 году - в два раза. В целом, число подобных обращений составило 38. Только за 2 месяца 2018 года поступило 11 таких исков".

Р.Рзаев сообщил, что 30 из этих обращений были отклонены: "Обратились в суды в основном граждане Афганистана, Турции, Ирана и России".