​Обнародован график приема вице-премьеров правительства - СПИСОК

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Аппарат Кабинета министров Азербайджана обнародовал график приема граждан на февраль 2015 года. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется по телефону 492-88-96 (приемная).
|Сотрудник
|Дни
приема
|Часы приема
|1
|2
|3
|Первый заместитель премьер-министра
Ягуб Абдулла оглы Эюбов
|3
|15.00
| Заместитель премьер-министра
Абид Годжа оглы Шарифов
|4
|15.00
|Заместитель премьер-министра
Эльчин Ильяс оглы Эфендиев
|5
|15.00
| Заместитель премьер-министра
Али Джавад оглы Ахмедов
|6
|15.00
|Заместитель премьер-министра
Али Шамиль оглы Гасанов
|2
|15.00
|Заместитель премьер-министра
Исмет Дурсун оглы Аббасов
|9
|15.00
|Руководитель аппарата
Ага-Бала Шамхал оглы Гаджиев
|10
|15.00
| Отдел экономики
Шахин Мустафа оглы Садыгов
|11
|10.00
| Юридический отдел
Гюнеш Магеррам гызы Велиева
|12
|10.00
|Отдел по гуманитарным вопросам
Исмаил Рза оглы Садыгов
|13
|10.00
|Отдел экономических связей со странами СНГ
Камал Зия оглы Исмаилзаде
|16
|10.00
| Отдел экологии
Ильяс Мамед оглы Ализаде
|16
|15.00
| Отдел внешних экономических связей
Агадаи Агагусейн оглы Агаев
|17
|10.00
| Аграрно-промышленный отдел
Али Гасан оглы Мамедов
|17
|15.00
| Отдел по проблемам беженцев, вынужденных переселенцев и миграции
Гурбан Рза оглы Садыгов
|18
|10.00
| Отдел нефти и химии
Аскер Гусейн оглы Асланов
|19
|10.00
| Отдел промышленности и энергетики
Сайяф Фатиш оглы Исмаилов
|20
|10.00
| Отдел по социальным вопросам
Муса Магомедали оглы Алекберов
|23
|10.00
|Отдел строительства и коммунального хозяйства
Шахин Расим оглы Салахов
|24
|10.00
| Отдел транспорта и связи
Эльшан Махмуд оглы Гаджизаде
|25
|10.00
|Отдел по работе с военными и административными органами
Эльман Тофик оглы Герайзаде
|25
|15.00
| Отдел развития регионов
Низами Абульфаз оглы Мустафаев
|26
|15.00
|Отдел международных кредитов и пособий
Наиль Садых оглы Фаталиев
|27
|10.00
|Отдел оборонной промышленности
Гулу Алекбер оглы Имангулиев
|27
|15.00
İlkin PirəliАвтор новости
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