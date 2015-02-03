​Обнародован график приема вице-премьеров правительства - СПИСОК

3 февраля, 2015 13:06

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Аппарат Кабинета министров Азербайджана обнародовал график приема граждан на февраль 2015 года. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется по телефону 492-88-96 (приемная). Сотрудник Дни

приема Часы приема 1 2 3 Первый заместитель премьер-министра

Ягуб Абдулла оглы Эюбов 3 15.00 Заместитель премьер-министра

Абид Годжа оглы Шарифов 4 15.00 Заместитель премьер-министра

Эльчин Ильяс оглы Эфендиев 5 15.00 Заместитель премьер-министра

Али Джавад оглы Ахмедов 6 15.00 Заместитель премьер-министра

Али Шамиль оглы Гасанов 2 15.00 Заместитель премьер-министра

Исмет Дурсун оглы Аббасов 9 15.00 Руководитель аппарата

Ага-Бала Шамхал оглы Гаджиев 10 15.00 Отдел экономики

Шахин Мустафа оглы Садыгов 11 10.00 Юридический отдел

Гюнеш Магеррам гызы Велиева 12 10.00 Отдел по гуманитарным вопросам

Исмаил Рза оглы Садыгов 13 10.00 Отдел экономических связей со странами СНГ

Камал Зия оглы Исмаилзаде 16 10.00 Отдел экологии

Ильяс Мамед оглы Ализаде 16 15.00 Отдел внешних экономических связей

Агадаи Агагусейн оглы Агаев 17 10.00 Аграрно-промышленный отдел

Али Гасан оглы Мамедов 17 15.00 Отдел по проблемам беженцев, вынужденных переселенцев и миграции

Гурбан Рза оглы Садыгов 18 10.00 Отдел нефти и химии

Аскер Гусейн оглы Асланов 19 10.00 Отдел промышленности и энергетики

Сайяф Фатиш оглы Исмаилов 20 10.00 Отдел по социальным вопросам

Муса Магомедали оглы Алекберов 23 10.00 Отдел строительства и коммунального хозяйства

Шахин Расим оглы Салахов 24 10.00 Отдел транспорта и связи

Эльшан Махмуд оглы Гаджизаде 25 10.00 Отдел по работе с военными и административными органами

Эльман Тофик оглы Герайзаде 25 15.00 Отдел развития регионов

Низами Абульфаз оглы Мустафаев 26 15.00 Отдел международных кредитов и пособий

Наиль Садых оглы Фаталиев 27 10.00 Отдел оборонной промышленности

Гулу Алекбер оглы Имангулиев 27 15.00