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Обнародованы округа с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на выборах в парламент

Обнародованы округа с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на выборах в парламент 11:13
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:28
Обнародованы округа с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на выборах в парламент

По состоянию на 10:00 округом с наибольшей явкой избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане является Газахский избирательный округ №109, где уже проголосовали 17,7% избирателей (8 646 человек).

Как сообщает Report, округом с самым низким уровнем явки избирателей является Сумгайытский второй избирательный округ №43, где она составила 2,4% (1169 человек).

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных территориях. Голосование началось в 8:00, завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов в Милли Меджлисе борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

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Версия на английском языке Voter turnout in Azerbaijan's snap parliamentary elections varies across districts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ən yüksək və ən aşağı seçici fəallığı olan dairələr açıqlanıb

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