Обнародованы названия партий, представивших в ЦИК годовые финотчеты - СПИСОК

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы названия ряда политических партий, представивших в ЦИК финансовые отчеты за 2017 год.

Как сообщает Report, в обнародованном списке упомянуты 19 партий:

Партия Ени Азербайджан, Партия Альянс во имя Азербайджана, Социал-демократическая партия, Коммунистическая партия Азербайджана, Партия "Движение национального возрождения", Партия Классический народный фронт, Партия Мусават, Азербайджанская народная партия, Партия Вахдат (Единство), Партия Великого созидания, Партия Демократического просвещения, Либеральная партия Азербайджана, Либерально-демократическая партия Азербайджана, Азербайджанская партия борцов, Партия Национального единства целостного Азербайджана, Азербайджанская партия эволюции, Партия Гражданства и развития, Партия Гражданской солидарности, Партия Национального единения.

В целом, финансовые отчеты в ЦИК представили около 30 партий.

Напомним, что в Азербайджане насчитывается 55 политических партий, прошедших регистрацию в Министерстве юстиции. До 1 апреля ЦИК должен направить в Минюст информацию о партиях, не представивших свои финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением.