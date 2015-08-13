Обнародованы названия партий, не представивших ЦИК годовые финансовые отчеты

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ “51 политическая партия с официальной государственной регистрацией представила в Центральную избирательную комиссию годовые финансовые отчеты за 2014 год”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедов.

От отметил, что в ближайшие дни будет решен вопрос относительно оставшихся 4 партий, не представивших отчеты.

Годовые финансовые отчеты не представили в ЦИК: Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Азербайджанская партия национального движения, Патриотическая партия Азербайджана, Партия "Альянс во имя Азербайджана".