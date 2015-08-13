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    Обнародованы названия партий, не представивших ЦИК годовые финансовые отчеты

    В ближайшие дни будет решен вопрос относительно оставшихся 4 партий, не представивших отчеты

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ “51 политическая партия с официальной государственной регистрацией представила в Центральную избирательную комиссию годовые финансовые отчеты за 2014 год”.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедов. 

    От отметил, что в ближайшие дни будет решен вопрос относительно оставшихся 4 партий, не представивших отчеты.

    Годовые финансовые отчеты не представили в ЦИК: Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Азербайджанская партия национального движения, Патриотическая партия Азербайджана, Партия "Альянс во имя Азербайджана". 

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