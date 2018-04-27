Обнародованы названия партий, не предоставивших годовой финотчет в ЦИК

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы названия 11 партий, не предоставивших годовой финотчет за 2017 год в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщает Report, это партия Национального фронта Азербайджана (ПНФА), Партия Азадлыг, Единая партия Азербайджана, Партия возрождения и прогресса, Партия Азербайджан, Партия национального движения, Партия национальной государственности, Партия патриотов Азербайджана, Партия демократических предпринимателей Азербайджана, Единая коммунистическая партия Азербайджана, Партия прогресса Азербайджана.

Партия возрождения и прогресса, Партия национального движения, Партия национальной государственности, Партия патриотов Азербайджана, Партия демократических предпринимателей Азербайджана, Партия прогресса не предоставили в ЦИК финотчеты и за 2016 год.

Из 55 политических партий, прошедших регистрацию в министерстве юстиции, 44 предоставили в Минюст финотчеты.

Это: Партия Ени Азербайджан, Партия Альянс во имя Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, Коммунистическая партия Азербайджана, Партия "Движение национального возрождения", Партия Классического народного фронта, Партия Мусават, Азербайджанская народная партия, Партия Вахдат (Единство), Партия Великого созидания, Партия Демократического просвещения, Либеральная партия Азербайджана, Азербайджанская партия борцов, Либерально-демократическая партия Азербайджана, Партия национального конгресса, Партия Национального единства целостного Азербайджана, Азербайджанская партия эволюции, Партия Гражданства и развития, Партия Гражданской солидарности, Партия Национального единения, Партия национально-демократического сознания, Партия Великий Азербайджан, Партия Ана Вэтэн, Партия национальной независимости Азербайджана, Партия Народного фронта единого Азербайджана, Народно-демократическая партия Азербайджана, Партия "Объединение", Партия демократический азербайджанский мир, Партия Умуд (Надежда) Азербайджана, Азербайджанская крестьянская партия, Азербайджанская гражданская партия, Партия гражданского единства, Партия Демократических реформ Азербайджана, Азербайджанская республиканская партия, Азербайджанская демократическая партия, Партия Национально- демократического сознания, Партия независимых республиканцев Азербайджана, Партия "Горгуд", Партия современный Мусават, Партия "Адалят" (Справедливость), партия Национального спасения, Партия социальной справедливости.

Отметим, что ЦИК должен предупреждать министерство юстиции о партиях, которые до 1 апреля не предоставили годовой финансовый отчет вместе с аудиторским отчетом.