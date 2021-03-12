Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования

Обнародованы категории обращений, рассмотренных на проведенных ранее заседаниях Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.

Обнародованы категории обращений, рассмотренных на проведенных ранее заседаниях Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.

Как передает Report, на проведенных до сих заседаниях Комиссии были рассмотрены в основном обращения совершивших преступления в связи с имуществом, причинением вреда здоровью, экономикой, коррупцией и взяточничеством, бытовым насилием и др.

Кроме того, на заседаниях были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

До сих пор в Комиссии было рассмотрено более 850 обращений. Список рассмотренных документов Комиссия на будущей неделе представит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.