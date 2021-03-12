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Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования

Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования Обнародованы категории обращений, рассмотренных на проведенных ранее заседаниях Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.
Внутренняя политика
12 марта 2021 г. 16:02
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
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Обнародованы категории обращений, рассмотренных на проведенных ранее заседаниях Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.

Как передает Report, на проведенных до сих заседаниях Комиссии были рассмотрены в основном обращения совершивших преступления в связи с имуществом, причинением вреда здоровью, экономикой, коррупцией и взяточничеством, бытовым насилием и др.

Кроме того, на заседаниях были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

До сих пор в Комиссии было рассмотрено более 850 обращений. Список рассмотренных документов Комиссия на будущей неделе представит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке Əfv Komissiyasında indiyədək baxılan müraciətlərin kateqoriyaları açıqlanıb

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