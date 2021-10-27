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Обнародованы доходы и расходы освобожденных районов Азербайджана на 2022 год

Обнародованы доходы и расходы освобожденных районов Азербайджана на 2022 год В госбюджете Азербайджана на следующий год доходы по городам и районам предусмотрены в размере 8 820 млн манатов, в том числе относящаяся к бюджетному фонду сумма на цели, определенные соответствующим органом исполнительной власти – 12,5 млн манатов, мест
Внутренняя политика
27 октября 2021 г. 12:14
Обнародованы доходы и расходы освобожденных районов Азербайджана на 2022 год

В госбюджете Азербайджана на следующий год доходы по городам и районам предусмотрены в размере 8 820 млн манатов, в том числе относящаяся к бюджетному фонду сумма на цели, определенные соответствующим органом исполнительной власти – 12,5 млн манатов, местные расходы – 979 млн манатов, часть доходов, превышающих местные расходы и относящихся к централизованным доходам – 7 758 млн манатов, верхний предел средств, предусмотренных на выделение из централизованных расходов для регулирования местных доходов и расходов – 37,5 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

Согласно документу, в будущем году доходы по Агдаму составят 6,385 млн манатов, его местные расходы - 11,33 млн манатов, доходы по Джебраилу - 1,242 млн манатов, его местные расходы - 4,1 млн манатов, доходы по Физули - 11,45 млн манатов, его местные расходы - 11,433 млн манатов, доходы по Ходжалы - 0,489 млн манатов, его местные расходы - 2,013 млн манатов, доходы по Ходжавенду - 1,059 млн манатов, его местные расходы - 2,574 млн манатов, доходы по Кельбаджару - 1,686 млн манатов, его местные расходы - 5,21 млн манатов, доходы по Губадлы - 4,423 млн манатов, его местные расходы - 3,665 млн манатов, доходы по Лачину - 3,107 млн манатов, его местные расходы - 5,448 млн манатов, доходы по Шуше - 1,955 млн манатов, его местные расходы - 1,953 млн манатов, доходы по Зангилану - 1,773 млн манатов, его местные расходы - 3,179 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərin gəlir və yerli xərcləri açıqlanıb

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