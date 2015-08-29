​Обнародован график приема граждан министрами в Азербайджане - ТАБЛИЦА

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы список, даты, а также города и районы Азербайджана, в которых генпрокурор, министры, руководители комитетов и служб примут граждан страны в сентябре.
Report предлагает график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в сентябре.
|Центральный орган исполнительной власти
|Дата приема
|Место проведения приема
|Города и районы, граждане которых приглашены на прием
|Генпрокурор Закир Гаралов
|04
|Габала
|Габала, Шеки, Гах, Закатала, Балакян, Огуз
|Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова
|04
|Масаллы
|Масаллы, Лянкяран, Джалилабад, Астара, Лерик, Ярдымлы, Билясувар, Джебраил
|Начальник государственной пограничной службы Эльчин Гулиев
|17
|Закатала
|Закатала, Шеки, Балакян, Гах, Огуз, Габала
|Начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов
|17
|Масаллы
|Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад, Биласувар
|Министр молодежи и спорта Азад Рагимов
|18
|Сумгайыт
|Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Гобустан, Шемаха
|Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов
|18
|Нефтчала
|Нефтчала, Сальяны, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы
|Министр транспорта Зия Мамедов
|18
|Зардаб
|Зардаб, Кюрдемир, Гаджигабул
|Министр связи и высоких технологий Али Аббасов
|18
|Габала
|Габала, Шеки, Огуз, Исмаиллы
|Министр здравоохранения Октай Ширалиев
|18
|Огуз
|Огуз, Шеки, Гах, Закатала, Балакян, Габала
|Министр налогов Фазиль Мамедов
|18
|Нафталан
|Нафталан, Дашкесан, Гейгель, Кельбаджар
|Председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов
|18
|Бейлаган
|Бейлаган, Агджабеди, Физули, Имишли
|Председатель Госкомитета по приему студентов Малейка Аббасзаде
|18
|Геранбой
|Геранбой, Мингячевир, Нафталан, Евлах, Агдаш, Барда, Тертер
|Председатель Государственного фонда социальной защиты Эльман Мехдиев
|22
|Лерик
|Лерик, Лянкяран, Астара, Масаллы, Ярдымлы
|Министр юстиции Фикрет Мамедов
|23
|Газах
|Газах, Акстафа, Товуз
|Министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов
|23
|Гейгель
|Гейгель, Гянджа, Самух, Дашкесан, Тертер, Кельбаджар
|Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев
|23
|Зардаб
|Зардаб, Уджар, Агджабеди
|Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев
|23
|Гах
|Гах, Закатала, Балакян
|Министр внутренних дел Рамиль Усубов
|26
|Лянкяран
|Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Астара, Ярдымлы, Лерик
|Министр образования Микаил Джаббаров
|28
|Уджар
|Уджар, Зардаб, Гейчай, Агджабеди
|Министр культуры и туризма Абульфас Гараев
|29
|Лянкяран
|Лянкяран, Астара, Масаллы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы
|Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы
|29
|Астара
|Астара, Лянкяран, Лерик
|Министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров
|30
|Огуз
|Огуз, Габала, Исмаиллы
|Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров
|30
|Ярдымлы
|Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Джалилабад
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