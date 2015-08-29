​Обнародован график приема граждан министрами в Азербайджане - ТАБЛИЦА

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы список, даты, а также города и районы Азербайджана, в которых генпрокурор, министры, руководители комитетов и служб примут граждан страны в сентябре.

Report предлагает график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в сентябре.