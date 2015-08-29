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    ​Обнародован график приема граждан министрами в Азербайджане - ТАБЛИЦА

    Определены даты и места проведения приемов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы список, даты, а также города и районы Азербайджана, в которых генпрокурор, министры, руководители комитетов и служб примут граждан страны в сентябре.

    Report предлагает график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в сентябре.

    Центральный орган исполнительной власти Дата приема Место проведения приема Города и районы, граждане которых приглашены на прием
    Генпрокурор Закир Гаралов 04 Габала Габала, Шеки, Гах, Закатала, Балакян, Огуз
    Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова 04 Масаллы Масаллы, Лянкяран, Джалилабад, Астара, Лерик, Ярдымлы, Билясувар, Джебраил
    Начальник государственной пограничной службы Эльчин Гулиев 17 Закатала Закатала, Шеки, Балакян, Гах, Огуз, Габала
    Начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов 17 Масаллы Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад, Биласувар 
    Министр молодежи и спорта Азад Рагимов 18 Сумгайыт Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Гобустан, Шемаха
    Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов 18 Нефтчала Нефтчала, Сальяны, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы
    Министр транспорта Зия Мамедов 18 Зардаб Зардаб, Кюрдемир, Гаджигабул
    Министр связи и высоких технологий Али Аббасов 18 Габала Габала, Шеки, Огуз, Исмаиллы
    Министр здравоохранения Октай Ширалиев 18 Огуз Огуз, Шеки, Гах, Закатала, Балакян, Габала
    Министр налогов Фазиль Мамедов 18 Нафталан Нафталан, Дашкесан, Гейгель, Кельбаджар
    Председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов 18 Бейлаган Бейлаган, Агджабеди, Физули, Имишли
    Председатель Госкомитета по приему студентов Малейка Аббасзаде 18 Геранбой Геранбой, Мингячевир, Нафталан, Евлах, Агдаш, Барда, Тертер
    Председатель Государственного фонда социальной защиты Эльман Мехдиев 22 Лерик Лерик, Лянкяран, Астара, Масаллы, Ярдымлы
    Министр юстиции Фикрет Мамедов 23 Газах Газах, Акстафа, Товуз
    Министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов 23 Гейгель Гейгель, Гянджа, Самух, Дашкесан, Тертер, Кельбаджар
    Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев 23 Зардаб Зардаб, Уджар, Агджабеди
    Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев 23 Гах Гах, Закатала, Балакян
    Министр внутренних дел Рамиль Усубов 26 Лянкяран Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Астара, Ярдымлы, Лерик
    Министр образования Микаил Джаббаров 28 Уджар Уджар, Зардаб, Гейчай, Агджабеди
    Министр культуры и туризма Абульфас Гараев 29 Лянкяран Лянкяран, Астара, Масаллы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы
    Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы 29 Астара Астара, Лянкяран, Лерик
    Министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров 30 Огуз Огуз, Габала, Исмаиллы
    Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 30 Ярдымлы Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Джалилабад
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