Обнародованы дни приема граждан в Администрации президента Азербайджана - СПИСОК

2 июня, 2015 14:21

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в Администрации президента Азербайджана (АП) на июнь. Как сообщает Report, время записи на прием с 9:00 до 13:00. Граждан будут принимать в приемной АП. Прием будет проводиться с 14:00. ФИО и должности лиц, которые будут принимать граждан Приемные дни Aхундов Вахид Джумшуд оглу

Государственный советник по вопросам экономической политики

8 июня Абдуллаев Кямал Мехти оглу

Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии

3 Алиев Вахид Али оглу

Помощник президента по вопросам обороны, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана

4 Асадов Али Идаят оглу

Помощник Президента по вопросам экономики, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана

11 Гасанов Али Мухаммедали оглу

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам

10 Гасымов Азер Мухаммед оглу

Пресс-секретарь президента

2 Багиров Эльчин Талят оглу

Начальник службы протокола президента Азербайджана

5, 25, 29 Мамедов Новруз Исмаил оглу

Заведующий отделом внешних связей, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана

12 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана

9 Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы

Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики

17 Исмайлов Сулейман Аббас оглу

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан

5 Алескеров Фуад Муртуз оглу

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами

1 Алиев Шахин Магеррам оглу

Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы

16 Амирасланов Азер Кямал оглу

Заведующий отделом по вопросам аграрной политики

29 Меджидов Талят Тахир оглу

Заведующий отделом по кадровым вопросам

19 Нуриев Эльдар Гасым оглу

Заведующий отделом государственного контроля

24 Юсифова Саадат Видади гызы

Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения

25 Рагимов Маил Самед оглу

Заведующий отделом по вопросам экономической политики

22 Алиев Магеррам Абыш оглу

Заведующий отделом вопросов обороны службы помощника президента по вопросам обороны

23 Шахбазов Огтай Гашам оглу

Первый заместитель управляющего делами президента 30 Сектор по вопросам помилования Отдела по работе с правоохранительными органами 18