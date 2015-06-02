Обнародованы дни приема граждан в Администрации президента Азербайджана - СПИСОК

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в Администрации президента Азербайджана (АП) на июнь.
Как сообщает Report, время записи на прием с 9:00 до 13:00.
Граждан будут принимать в приемной АП.
Прием будет проводиться с 14:00.
|ФИО и должности лиц, которые будут принимать граждан
|Приемные дни
|Aхундов Вахид Джумшуд оглу
Государственный советник по вопросам экономической политики
|8 июня
|Абдуллаев Кямал Мехти оглу
Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии
|3
|Алиев Вахид Али оглу
Помощник президента по вопросам обороны, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана
|4
|Асадов Али Идаят оглу
Помощник Президента по вопросам экономики, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана
|11
|Гасанов Али Мухаммедали оглу
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам
|10
|Гасымов Азер Мухаммед оглу
Пресс-секретарь президента
|2
|Багиров Эльчин Талят оглу
Начальник службы протокола президента Азербайджана
|5, 25, 29
|Мамедов Новруз Исмаил оглу
Заведующий отделом внешних связей, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана
|12
|Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана
|9
|Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы
Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики
|17
|Исмайлов Сулейман Аббас оглу
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
|5
|Алескеров Фуад Муртуз оглу
Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами
|1
|Алиев Шахин Магеррам оглу
Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы
|16
|Амирасланов Азер Кямал оглу
Заведующий отделом по вопросам аграрной политики
|29
|Меджидов Талят Тахир оглу
Заведующий отделом по кадровым вопросам
|19
|Нуриев Эльдар Гасым оглу
Заведующий отделом государственного контроля
|24
|Юсифова Саадат Видади гызы
Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения
|25
|Рагимов Маил Самед оглу
Заведующий отделом по вопросам экономической политики
|22
|Алиев Магеррам Абыш оглу
Заведующий отделом вопросов обороны службы помощника президента по вопросам обороны
|23
|Шахбазов Огтай Гашам оглу
Первый заместитель управляющего делами президента
|30
|Сектор по вопросам помилования Отдела по работе с правоохранительными органами
|18
İlkin PirəliАвтор новости
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