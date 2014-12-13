Обнародованы детали вопросов, обсужденных во время диалога правительства и оппозиции

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "На встрече обсуждались вопросы политических заключенных, пропорциональной избирательной системы, финансирования партий. Было отмечено, что подобные встречи необходимо продолжить. Мы ожидаем результатов встречи. Мы дадим оценку вопросам в зависимости от результатов встречи".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы, говоря об итогах встречи между председателями ряда оппозиционных партий и заведующим отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Али Гасановым, заместитель начальника отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Таиром Сулеймановым и заведующим сектором данного отдела Эльманом Пашаевым.

Он отметил, что встреча окажет положительное влияние на все вопросы: "В любом случае, со временем все прояснится. Еще рано говорить что-то об очередной встрече. Это будет зависеть от реализации предложений, озвученных на данной встрече".