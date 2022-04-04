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Обнародованы детали национального плана действий по борьбе с коррупцией

Обнародованы детали национального плана действий по борьбе с коррупцией Обнародованы детали национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы.
Внутренняя политика
4 апреля 2022 г. 17:51
Обнародованы детали национального плана действий по борьбе с коррупцией

Обнародованы детали национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы.

Как сообщает Report, документ был утвержден распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля.

Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы служит объединению усилий по борьбе с коррупцией различных структур с различными направлениями деятельности, а также позволяет осуществлять борьбу с коррупцией в системной форме совместно со всеми государственными структурами и институтами гражданского общества.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiyaya qarşı Milli Fəaliyyət Planının detalları açıqlanıb

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