Обнародованы детали национального плана действий по борьбе с коррупцией

Обнародованы детали национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы.

Обнародованы детали национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы.

Как сообщает Report, документ был утвержден распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля.

Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы служит объединению усилий по борьбе с коррупцией различных структур с различными направлениями деятельности, а также позволяет осуществлять борьбу с коррупцией в системной форме совместно со всеми государственными структурами и институтами гражданского общества.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.