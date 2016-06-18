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    Обнародованы данные об активности избирателей к 12:00 на повторных парламентских выборах в Азербайджане

    На горячую линию 115 ЦИК жалобы не поступали

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) обнародовала данные об активности избирателей к 12:00 на повторных парламентских выборах по Агдашскому избирательному округу №90.

    Как сообщает Report, директор избирательного информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджов отметил, что с момента начала голосования до данного момента проголосовали 10 369 из 40 203 избирателей (25,8%).

    Ф.Оруджов сообщил, что на горячую линию "115" ЦИК жалобы не поступали.

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