Обнародовано количество запросов Генпрокуратуры в Конституционный суд за последние 3 года

С 2020 года Генеральная прокуратура приняла участие в производстве Конституционного суда (КС), направив 18 запросов в КС, а также предоставив 25 заключений по обращению Конституционного суда.

С 2020 года Генеральная прокуратура приняла участие в производстве Конституционного суда (КС), направив 18 запросов в КС, а также предоставив 25 заключений по обращению Конституционного суда.

Как сообщает Report, об этом заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов сказал на проходящей в Баку международной конференции "Развитие законодательства путем внедрения конституционных норм".

Среди обращений Генеральной прокуратурой в Конституционный суд 13 касались уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 1 – судов, 1 – правил дорожного движения и административных проступков, 1 – обязательного страхования, 1 – гражданско-процессуального законодательства, 1 - трудового законодательства.

Г.Мамедов отметил, что по 14 запросам было принято решение Пленума Конституционного суда, по одному запросу производство по конституционному делу было прекращено в связи с отсутствием необходимости принятия отдельного решения, в производстве находятся 3 запроса, последнее из которых было направлено 25 июня.

Он отметил, что по трем из вынесенных Пленумом Конституционного суда 14 постановлений Милли Меджлису даны рекомендации по урегулированию поставленных вопросов и внесению изменений в законодательство, а по остальным даны соответствующие комментарии.