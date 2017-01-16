Обнародовано количество лиц с признанной принадлежностью к гражданству Азербайджана за последние 5 лет

Баку. 16 января. REPORT.AZ / В настоящее время мы наблюдаем самый большой после Второй мировой войны поток беженцев и вынужденных переселенцев. В мире в целом 65,3 млн. человек вынужденно покинули свои родные края.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, об этом на отчетном совещании, посвященном итогам прошлого года, заявил начальник службы, государственный советник миграционной службы II ранга Фирудин Набиев.

Он отметил, что Азербайджан стал привлекательным для иностранцев.

Так, посредством Единой миграционной информационной системы установлено, что в 2016 году в страну прибыли 1 млн. 143 951 иностранцев и лиц без гражданства. За прошлый года 672 337 иностранцев зарегистрированы по месту жительства, 51 710 лицам выдано соответствующее разрешение на жительство, 9 480 лицам выдано разрешение на работу.

Начальник отметил, что за последние 5 лет установлена принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики 68 270 лиц.

По словам Ф.Набиева, на основании материалов, поступивших в правоохранительные органы об участии 58 лиц в религиозно-экстремистской и террористической деятельности за пределами Азербайджана, Государственной миграционной службой начато производство в связи с лишением данных лиц гражданства Азербайджанской Республики, соответствующие документы представлены в суды, которые приняли соответствующие решения.