Обнародовано количество лиц с двойным гражданством в Азербайджане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане установлено 7 956 лиц с двойным гражданством, их имена внесены в соответствующую базу и в настоящее время ведется статистика.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, об этом на отчетном совещании, посвященном итогам прошлого года, заявил начальник службы, государственный советник миграционной службы II ранга Фирудин Набиев.

Он отметил, что за отчетный период в Государственную миграционную службу обратились 95 иностранцев (209 человек вместе с членами семьи), желающие получить статус "беженца": "В настоящее время в госслужбе зарегистрировано 73 человека, получивших статус беженца. В рамках Соглашения реадмиссии, подписанного между Евросоюзом и Азербайджаном, в 2016 году на основании поступивших в службу извещений осуществлена реадмиссия 120 лиц с установленной принадлежностью к гражданству Азербайджана".