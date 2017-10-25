Обнародовано количество иностранцев, выдворенных из страны за девять месяцев этого года

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ За девять месяцев этого года в Баку и других городах и районах республики в связи с нарушением требований миграционного и административного законодательства в отношении иностранцев и лиц без гражданства принято 17076 решений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной миграционной службы Вахид Гахраманов.

Он отметил, что из них 1930 были связаны с легализацией проживания в стране: "9122 были связаны с применением административного штрафа без выдворения за пределы страны в административном порядке, 5052 – с применением административного штрафа с выдворением за пределы страны в административном порядке, 785 – с ограничением въезда в страну, согласно статье 16.1.8 (если лицо за последние три года было дважды или более привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства) миграционного кодекса, 187 – с заменой документа на временное и постоянное право на проживание на новый".

По словам В. Гахраманова, в течение 9 месяцев 2017 года в Государственную миграционную службу со стороны иностранцев и лиц без гражданства поступило 66 тыс. 828 обращений, связанных с продлением срока временного пребывания на территории страны, получением разрешения на временное и постоянное проживание, принятием, отказом, восстановлением гражданства, а также уточнением статуса гражданства или беженства, получением или продлением срока разрешения на осуществление трудовой деятельности: "Каждое из обращений было по отдельности рассмотрено согласно требованиям законодательства Азербайджанской Республики, приняты соответствующие решения. Кроме того, за 9 месяцев этого года были зарегистрированы обращения от 633 827 иностранцев и лиц без гражданства для постановки на учет по месту жительства".