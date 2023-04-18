Обнародовано количество индивидуальных домов, которые будут построены в городе Лачын

Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачын чуть более 400 домов, то, по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только индивидуальных домов составит 570.

Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачын чуть более 400 домов, то, по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только индивидуальных домов составит 570.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

"Одновременно будут готовы более 140 квартир. Таким образом, в летние месяцы нынешнего года мы разместим в городе Лачын более 700 семей", - отметил глава государства.

Подчеркнув проведение работ в селах Забух и Сус, где проводилась политика незаконного заселения, президент Азербайджана сказал, что до конца года бывшие переселенцы будут возвращены в эти села.