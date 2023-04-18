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Обнародовано количество индивидуальных домов, которые будут построены в городе Лачын

Обнародовано количество индивидуальных домов, которые будут построены в городе Лачын Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачын чуть более 400 домов, то, по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только индивидуальных домов составит 570.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 17:53
Обнародовано количество индивидуальных домов, которые будут построены в городе Лачын

Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачын чуть более 400 домов, то, по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только индивидуальных домов составит 570.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

"Одновременно будут готовы более 140 квартир. Таким образом, в летние месяцы нынешнего года мы разместим в городе Лачын более 700 семей", - отметил глава государства.

Подчеркнув проведение работ в селах Забух и Сус, где проводилась политика незаконного заселения, президент Азербайджана сказал, что до конца года бывшие переселенцы будут возвращены в эти села.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev discloses number of private houses to be built in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərində inşa olunacaq fərdi evlərin sayı açıqlanıb

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