Названо количество адвокатов в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане действуют 2 300 адвокатов.

В настоящее время в Азербайджане действуют 2 300 адвокатов.

Об этом турецкому бюро Report сообщил председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, находящийся с визитом в братской стране.

"Сегодня в Турции работают около 170 тысяч адвокатов. Азербайджанские адвокаты должны широко использовать возможности турецких адвокатов для лучшей защиты правовых позиций нашей страны на международной арене. В Азербайджане в настоящее время осуществляют деятельность 2 300 адвокатов", - подчеркнул А.Багиров.