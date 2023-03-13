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Названо количество адвокатов в Азербайджане

Названо количество адвокатов в Азербайджане В настоящее время в Азербайджане действуют 2 300 адвокатов.
Внутренняя политика
13 марта 2023 г. 13:37
Названо количество адвокатов в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане действуют 2 300 адвокатов.

Об этом турецкому бюро Report сообщил председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, находящийся с визитом в братской стране.

"Сегодня в Турции работают около 170 тысяч адвокатов. Азербайджанские адвокаты должны широко использовать возможности турецких адвокатов для лучшей защиты правовых позиций нашей страны на международной арене. В Азербайджане в настоящее время осуществляют деятельность 2 300 адвокатов", - подчеркнул А.Багиров.

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