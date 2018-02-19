Обнародовано число зарегистрированных наблюдателей на президентских выборах

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли регистрацию 24 наблюдателя на предстоящие президентские выборы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что решение ЦИК в связи с этими лицами было положительным: "9 из них прошли регистрацию по собственной инициативе в качестве наблюдателей, а 15 - по инициативе неправительственных организаций".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.