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    Обнародовано число зарегистрированных наблюдателей на президентских выборах

    Решение ЦИК в связи с этими лицами было положительным© Report

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли регистрацию 24 наблюдателя на предстоящие президентские выборы в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

    Он сообщил, что решение ЦИК в связи с этими лицами было положительным: "9 из них прошли регистрацию по собственной инициативе в качестве наблюдателей, а 15 - по инициативе неправительственных организаций".

    Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

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