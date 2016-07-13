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    Обнародовано число решений, вынесенных Конституционным судом

    Фархад Абдуллаев: На основании индивидуальных жалоб вынесено 113 решений

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня Пленум Конституционного суда вынес в целом 324 решения, в том числе 113 решений на основании индивидуальных жалоб".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев. 

    Он отметил, что эти решения служат обеспечению верховенства конституции, защите прав и свобод человека.

    По словам Ф.Абдуллаева, решения относительно изложения конституции и законов, принятых за время деятельности Конституционного суда, обладают особым весом: "Конституционный суд до сегодняшнего дня вынес 143 решения относительно изложения различных статей конституции и законов". 

    Отметим, что 18 июля исполняется 18 лет со дня начала деятельности Конституционного суда. 

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