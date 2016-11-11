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    Обнародовано число решений, вынесенных Конституционным судом

    Фархад Абдуллаев: Эти решения служат обеспечению верховенства конституции, защите прав и свобод человека и восстановлению нарушенных прав

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано число решений, вынесенных Конституционным судом Азербайджана со дня начала деятельности по сегодняшний день.

    Как сообщает Report, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил, что с начала деятельности по сегодняшний день  Пленум Конституционного суда вынес в целом 336 решений.

    Помимо этого, Конституционный суд вынес 75 определений: "Эти решения служат обеспечению верховенства конституции, защите прав и свобод человека и восстановлению нарушенных прав". 

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