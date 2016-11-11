Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано число решений, вынесенных Конституционным судом Азербайджана со дня начала деятельности по сегодняшний день.

Как сообщает Report, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил, что с начала деятельности по сегодняшний день Пленум Конституционного суда вынес в целом 336 решений.

Помимо этого, Конституционный суд вынес 75 определений: "Эти решения служат обеспечению верховенства конституции, защите прав и свобод человека и восстановлению нарушенных прав".