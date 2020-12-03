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Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана

Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Внутренняя политика
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3 декабря 2020 г. 15:00
Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана
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В ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного главнокомандующего начали Отечественную войну с целью освобождения наших земель от оккупации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Личный состав Вооруженных сил Азербайджанской Республики, решительно и героически сражаясь в Отечественной войне, нанес сокрушительные удары по вооруженным силам Армении, разгромил инженерно-фортификационные сооружения и бункерные системы сложной конструкции, построенные Арменией на оккупированных землях, прорвал оборонительные линии, состоящие из несколько эшелонов и плотно заминированные, освободил наши земли от оккупации.

Но война без потерь не бывает.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1 245 наших военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində Azərbaycanın 2 783 hərbi qulluqçusu şəhid olub

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