Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана

Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести

В ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного главнокомандующего начали Отечественную войну с целью освобождения наших земель от оккупации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Личный состав Вооруженных сил Азербайджанской Республики, решительно и героически сражаясь в Отечественной войне, нанес сокрушительные удары по вооруженным силам Армении, разгромил инженерно-фортификационные сооружения и бункерные системы сложной конструкции, построенные Арменией на оккупированных землях, прорвал оборонительные линии, состоящие из несколько эшелонов и плотно заминированные, освободил наши земли от оккупации.

Но война без потерь не бывает.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1 245 наших военнослужащих.