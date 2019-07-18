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Обнародовано число незаконных мигрантов в Азербайджане.

Как сообщает Report, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года, сказал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число размещенных сократилось на 30%.

"Так, в прошлом году в Центре содержания незаконных мигрантов были размещены 899 мигрантов. В этом году размещено 627 мигрантов. Эти мигранты – граждане Индии, Ирана, Ирака, Турции, Пакистана и других стран", - сказал В.Гусейнов.