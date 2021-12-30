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Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 

Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии  За прошедший период более 2600 заключенных, попавших под амнистию, освобождены из пенитенциарных учреждений.
Внутренняя политика
30 декабря 2021 г. 20:49
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 

За прошедший период более 2600 заключенных, попавших под амнистию, освобождены из пенитенциарных учреждений.

Как сообщает Report, об этом на коллегиальном заседании сказал министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

Так, 950 заключенным сократили срок наказания, а по службе пробации от различных наказаний освобождены более 4600 человек.

На сегодняшний день исполнение решения об амнистии продолжается.

Отметим, что на заседании Милли Меджлиса 5 ноября было принято решение об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня Победы. Акт об амнистии принят по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Акт об амнистии, вступивший в силу 5 ноября, должен быть исполнен в течение четырех месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılan şəxslərin sayı açıqlanıb 

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