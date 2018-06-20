Обнародовано число иностранцев, получивших статус беженцев в Азербайджане

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня 20 июня - Всемирный день беженцев.

Как сообщает Report, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 2000 года, в связи с 50-летием конвенции ООН "О статусе беженцев" 1951 года, с 2001 года 20 июня объявлен Всемирным днем беженцев.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, при совместной организации азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Государственной миграционной службы в Международном центре мугама будет проведено мероприятие.

В мероприятии примут участие представители госорганов, министерств, комитетов и других организаций, представители аккредитованных в стране дипмиссий, международных и местных гуманитарных структур, представители беженцев и вынужденных переселенцев.

По информации ГМС, в настоящий момент службой зарегистрировано 75 иностранцев, получивших статус беженцев.

В результате оккупации 20% наших земель Арменией, еще в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века Азербайджан столкнулся с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев. В Азербайджане более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев.