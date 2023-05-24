Обнародована сумма средств, потраченных на строительство дорог и разминирование на освобожденных территориях

Обнародована сумма средств, потраченных в прошлом году на строительство дорог и работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Обнародована сумма средств, потраченных в прошлом году на строительство дорог и работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили, представляя законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета.

Депутат сообщил, что в прошлом году на восстановление освобожденных от оккупации территорий было потрачено 4,3 млрд манатов, из которых 3,6 млрд манатов были направлены на строительство дорог, а 100 млн манатов - на работы по разминированию.