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Обнародована сумма средств, потраченных на строительство дорог и разминирование на освобожденных территориях

Обнародована сумма средств, потраченных на строительство дорог и разминирование на освобожденных территориях Обнародована сумма средств, потраченных в прошлом году на строительство дорог и работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
24 мая 2023 г. 11:49
Обнародована сумма средств, потраченных на строительство дорог и разминирование на освобожденных территориях

Обнародована сумма средств, потраченных в прошлом году на строительство дорог и работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили, представляя законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета.

Депутат сообщил, что в прошлом году на восстановление освобожденных от оккупации территорий было потрачено 4,3 млрд манатов, из которых 3,6 млрд манатов были направлены на строительство дорог, а 100 млн манатов - на работы по разминированию.

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