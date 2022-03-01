Обнародована сумма гонораров азербайджанским и зарубежным авторам

В результате обеспечения управления имущественными правами авторов в 2021 году (за использование авторского произведения в театральных постановках) было собрано 19 275,24 манатов авторских гонораров.

В результате обеспечения управления имущественными правами авторов в 2021 году (за использование авторского произведения в театральных постановках) было собрано 19 275,24 манатов авторских гонораров.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Агентства по интеллектуальной собственности о проделанной работе за 2021 год.

Из поступивших на счет Агентства 22 256.00 манатов авторского гонорара азербайджанским авторам было выплачено 11 179.43 манатов, иностранным авторам - 751.05 манатов, в государственный бюджет (подоходный налог) - 2 126.66 манатов.