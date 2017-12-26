Обнародована сумма финансовой помощи для политических партий в Азербайджане в будущем году

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году политическим партиям в целом выделят 3 млн манатов финансовой помощи.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева "О ряде вопросов по исполнению Закона Азербайджанской Республики "О госбюджете Азербайджанской Республики в 2018 году".

Эта сумма будет распределена только между представленными в Милли Меджлисе партиями. При разделе суммы за основу берется количество депутатов партий в парламенте.

Отметим, что после предложения депутатов об увеличении суммы, высказанного на обсуждении бюджета в Милли Меджлисе 1 декабря, министр финансов Самир Шарифов сообщил, что сумма была увеличена на 500 тыс. манатов и достигла 3 млн 100 тыс. манатов.