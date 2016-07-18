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    ​Обнародован размер денежных премий для спортсменов, которые завоюют медаль на XХХI летних Олимпийских играх

    Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Рио-де-Жанейро Бразилии.

    Как сообщает Report, размеры премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на XХХI летних Олимпийских играх установлены в следующем порядке:

    каждому спортсмену, занявшему первое место, - 400 тысяч манатов, а его тренеру – 200 тысяч манатов;

    каждому спортсмену, занявшему второе место, - 200 тысяч манатов, а его тренеру – 100 тысяч манатов;

    каждому спортсмену, занявшему третье место, - 100 тысяч манатов, а его тренеру – 50 тысяч манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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